Beurs: ASML zinkt; Ahold Delhaize wint

De AEX-index noteerde rond half tien 0,4% lager op 504,49 punten. De Midkap-index ging ook 0,4% achteruit naar 702,74 punten.

Elder in Europa kleurden de borden bij de start ook rood. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6%.

Wall Street moest gisteravond flink terrein prijsgeven. Het nieuws dat de Amerikaanse regering zou weigeren voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan hoog bezoek uit Peking in Washington voor overleg werkte negatief door op de koersen. De Amerikaanse regering zou dit voorstel hebben afgeslagen vanwege gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, sprak dit echter tegen.

In Azië was de aandacht vooral gericht op de Bank of Japan die de de rentetarieven ongewijzigd liet, maar de inflatieverwachtingen neerwaartse bijstelde. De Nikkei-index in Japan koerste in reactie 0,1% lager.

In de grotendeels roodgekleurde AEX werd ASML van de hand gedaan met een koersdaling van 3,2% tot gevolg. De meevallende resultaten over het vierde kwartaal bij de chipmachinefabrikant werden overschaduwd door het vooruitzicht op een flinke daling van de omzet in het eerste kwartaal van 2019.

Galapagos zat ook in de achterhoede en koerste 1,3% lager. Voor Randstad hadden beleggers 0,6% minder over. Alice Europe werd 0,7% teruggezet.

Ahold Delhaize kwam met een tussentijds handelsbericht naar buiten dat positief werd ontvangen. De koers van de supermarktcombinatie steeg 2%. Albert Heijn deed in Nederland goede zaken met de omzet in het vierde kwartaal. Ook in de belangrijke Amerikaanse markt gingen de verkopen omhoog.

ASR behoorde ook bij de schaarse winnaars met een plus van 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen had branchegenoot ASMI (-2,4%) last van de domper bij ASML. BESI moest in reactie 1,5% afstaan.

