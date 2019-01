Europees hoofdkantoor Sony naar Nederland

Door het vestigen van de registratie van het hoofdkantoor in Nederland, blijft Sony in de Europese douane-unie en voorkomt het andere aan de brexit gekoppelde zaken zoals het veranderen van labels voor producten. Sony heeft al een nieuw bedrijf in Nederland opgericht, waar eind maart Sony Europe zal worden ingevoegd.

De 900 medewerkers van Sony Europe blijven in het Verenigd Koninkrijk actief. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor sales en marketing van de Sony-producten in de regio. Sony blijft ook belasting betalen in het Verenigd Koninkrijk.