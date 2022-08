Toch geen match: Tinder en ceo na drie maanden alweer uit elkaar

„De huidige prognoses voor de omzetgroei van Tinder in het tweede halfjaar zijn lager dan we verwachtten”, aldus Match-topman Bernard Kim, zelf ook pas sinds mei in functie. Hij wijt dat aan „tegenvallende uitvoering van meerdere verbeteringen en nieuwe producten”. Het bedrijf gaat nu uit van een omzet in het derde kwartaal van $790 tot 800 miljoen, waar analisten gemiddeld $883,6 miljoen hadden ingepend. Tinder is het vlaggenschip van Match, en was in 2020 goed voor meer dan de helft van de omzet van het bedrijf.

Tinders nieuwe ceo moet uiterlijk volgend jaar zorgen voor „een betere en snellere uitvoering, het beter munt slaan uit gebruikers en een hardere groei van het aantal gebruikers”, schrijft Kim in een brief aan zijn aandeelhouders. Die hebben hun liefde voor het bedrijf dit jaar nog niet bepaald laten blijken: het aandeel staat 42% lager dan aan het begin van het jaar. Concurrent Bumble staat juist 9% in de plus.