Column: vloedgolf in hypernerveuze metaalmarkten?

Na een lange periode van breed gedragen positief sentiment en een stevig herstel van de prijzen in vrijwel alle metaalmarkten, stonden veel speculanten (heel) even weer met beide benen op de grond. Het kwam vooral door een waarschuwing van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in haar Global fina...