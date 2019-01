’KvK is grootste privacyschender’

De Kamer van Koophandel kreeg de publieksprijs toegekend vanwege het ongevraagd doorverkopen van contactgegevens aan bedrijven die kleine ondernemers vervolgens ongevraagd benaderen, vaak ook op hun thuisadres. Liv van der Veen, hoofd Beleid en Juridische Zaken van KVK nam de prijs in ontvangst. „Zijn we blij met deze award? Natuurlijk niet, maar we herkennen de klachten van ondernemers wel en begrijpen dat zij hier hinder van ondervinden.”

De KvK zegt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een oplossing te werken. „Het Handelsregister is een openbaar register. Wij zijn wettelijk verplicht om aan iedereen data te verstrekken die daarom vraagt, zonder dat ondernemers hier eerst toestemming voor hoeven te geven”, aldus Van der Veen.

Het register op slot doen is volgens haar geen optie. „Dan zouden zowel ondernemers als burgers gedupeerd worden. Je kan dan alleen nog via een advocaat op zoek naar een eigenaar van een bedrijf of checken hoeveel zaken in een bepaalde regio zijn gevestigd waar jij ook voor jezelf wilt beginnen.”

Overigens zijn er al stappen gezet om kleine zelfstandigen beter te beschermen. Het afgelopen jaar zijn de telefoonnummers van natuurlijke personen uit het online adressenbestand gehaald en onlangs heeft staatssecretaris Mona Keijzer aangekondigd dat de privé-adressen van eigenaren van een eenmanszaak, cv, vof en maatschap afgeschermd zullen gaan worden. Het vestigingsadres zal wel openbaar blijven.

Minister De Jonge kwam als winnaar uit de bus voor de Expertprijs vanwege zijn wetsvoorstel dat zorgfraude zou moeten bestrijden. Volgens de artsenfederatie KNMG zet het voorstel een grootschalige datauitwisseling in gang die onnodige inbreuk maakt op het medisch beroepsgeheim.