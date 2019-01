Ahold Delhaize koploper in AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 508,10 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 709,86 punten. De beurs in Parijs won 0,2 procent. Londen en Frankfurt daalden 0,1 procent.

Ahold Delhaize kreeg er ruim 3 procent bij. Het supermarktconcern deed afgelopen kwartaal vooral in Nederland goede zaken, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug. In de Verenigde Staten, waar het concern het gros van zijn geld verdient, steeg de vergelijkbare omzet.

Chips

ASML sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,1 procent. De chipmachinemaker boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht en realiseerde over het hele jaar een recordomzet. Het bedrijf verwacht echter dat de omzet in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan in de afgelopen periode, mede door productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier.

In de MidKap voerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een plus van 4,1 procent de stijgers aan. Op de lokale markt klom Ajax 1,3 procent. Barcelona zou bijna 90 miljoen euro willen betalen voor Ajax-speler Frenkie de Jong. Een delegatie van Barcelona is in Amsterdam om met Ajax de transfer van De Jong naar de Spaanse club af te ronden.

Gele hesjes

Carrefour steeg 6,6 procent in Parijs. Het Franse supermarktbedrijf behaalde in het vierde kwartaal meer omzet. Vooral in Brazilië nam de verkoop stevig toe, terwijl op de Franse thuismarkt de verkoop een fractie daalde vanwege de protesten door de gele hesjes. De Franse betalingsdienstverlener Ingenico kelderde 13 procent na een winstalarm. In Londen ging Metro Bank ruim 32 procent onderuit, na een tegenvallend handelsbericht van de Britse kredietverstrekker.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 53,48 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 62,12 dollar per vat.