Andere beheerder Alumexx-belang MountainShield

Het betreft een kapitaalbelang en stemrecht van 19,48 procent in de producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt. Ook de deelneming in DGB Groep, van 29,35 procent, werd door Kemper afgemeld en door Duijvestijn aangemeld als middellijk gehouden via MountainShield Capital Fund.

Eind vorig jaar stuurde MountainShield nog via Duijvestijn een brief aan Alumexx met een aantal voorstellen om het bedrijf te verbeteren. Alumexx reageerde daar onaangenaam verrast op.