Aegon doet bijna twintig jaar over schadeafhandeling

De man was in 1999, samen met zijn vrouw, betrokken bij een kopstaartbotsing met iemand die bij Aegon was verzekerd. De boerin raakte daar volledig arbeidsongeschikt van, en schikte in 2005 met Aegon voor een bedrag van ruim €135.000.

Kwetsbaar

Drie jaar na het ongeval bleek dat ook de boer niet ongeschonden was gebleven. Niet alleen moest hij talloze keren naar de fysiotherapeut, ook had zijn toch al kwetsbare persoonlijkheid een klap gekregen. De man werd depressief, begon zelfmoordneigingen te uiten, en werd zelfs vier maanden opgenomen in een psychiatrische instelling.

Ondertussen liep de uitbreiding van de boerderij tot zorgboerderij met horeca finaal verkeerd – het boerenechtpaar moest zelfs uitstel van betaling aanvragen, het voorportaal van een faillissement. Wetende dat de man zich psychisch op een dieptepunt bevond, trok een door Aegon ingehuurde schade-expert in 2007 tóch nog een keer het verband tussen het verkeersongeluk en zijn mentale klachten in twijfel.

In de put

Van die twijfel maakt het Arnhemse hof in zijn uitspraak gehakt. Het verergeren van de psychische klachten is wel degelijk het gevolg van het verkeersongeluk. De plotselinge koerswijziging kan Aegon worden aangerekend, vindt het hof, want in 2005 ging de schade-expert er wel vanuit dat het auto-ongeluk de oorzaak van de depressie is. Door die koerswijziging en door slechts een paar keer heel kleine schadevergoedingen uit te keren, is de boer dieper in de put geraakt, aldus het hof. Daarom heeft hij recht op €10.000 extra smartengeld.

In totaal heeft de boer, die het bedrijf dat hij van zijn ouders had overgenomen heeft moeten sluiten, recht op enkele tonnen aan schadevergoeding.