Alfen in zee met Belgisch autobedrijf D'Ieteren

D'Ieteren is importeur van Volkswagen en de grootste distributeur van auto's in België, met een marktaandeel van circa 22 procent en 1,2 miljoen auto's in gebruik. Het bedrijf zegt voor Alfen te kiezen vanwege diens ruime ervaring op de Belgische markt en de hoge kwaliteit van de laadpalen.

