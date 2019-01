Nieuwe topman voor moederbedrijf Burger King

RBI zag in het afgelopen vierde kwartaal de vergelijkbare omzetgroei bij Burger King met 1,7 procent groeien. Dat was veel beter dan analisten hadden voorzien. Ook bij Tim Hortons kwamen de verkopen in filialen die meer dan een jaar open zijn hoger dan verwacht uit. In een handelsbericht maakte RBI verder bekend dat het dividend wordt opgevoerd.

