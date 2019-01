’ECB houdt kaarten tegen de borst’

Volgens Gupta is er aanleiding voor ECB-president Mario Draghi om bij de toelichting op het rentebesluit morgenmiddag te erkennen dat de economische vertraging in de eurozone heeft doorgezet sinds de vorige vergadering in december. Aan de andere kant wijst zij er op dat er ook positieve ontwikkelingen in de eurozone gaande zijn, zoals de aantrekkende loongroei en de dalende werkloosheid.

Toch is de kans groot dat de ECB de kat uit de boom zal blijven kijken gelet op de onzekerheid over de Brexit en de onvoorspelbare afloop van de handelsoorlog tussen China en Amerika, stelt Gupta.

De expert van Wisdom Tree gaat er dat de ECB in maart de huidige prognoses over de economische voor 2019 en 2020 in de eurozone neerwaarts gaat bijstellen.

De ECB zal de rentestanden zoals eerder al bekendgemaakt tot na de zomer van 2019 ongewijzigd houden. Naar verwachting in de markt zal later dit jaar eerst de depositorente minder negatief worden gemaakt.