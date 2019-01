Flinke omzetgroei United Technologies

Op autonome basis krikte United Tech de omzet 8 procent op, de sterkste groei op eigen kracht in meer dan tien jaar. Verder droeg de overname van de producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins licht bij aan de omzetstijging. De nettowinst bedroeg 5,3 miljard dollar, een toename van 16 procent. De onderneming gaf aan voor dit jaar op een verdere verbetering van de winst en omzet te rekenen, met een autonome groei van 3 tot 5 procent.

In november kondigde United Tech aan zichzelf op te splitsen in drie onafhankelijke bedrijven. Het bedrijf houdt zelf de luchtvaartactiviteiten en splitst liftenmaker Otis en Carrier, een producent van onder meer airconditioners, af in aparte ondernemingen.