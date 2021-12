Pakjes komen later aan door topdrukte bij bezorgers

„We hebben consumenten daarom gewaarschuwd om op tijd te bestellen”, zegt een woordvoerster van PostNL. De grootste pakketbezorger van het land heeft zich voorbereid op de drukte maar het lukt vaker niet om pakjes binnen een dag te bezorgen. „Sommige pakketten doen er langer over”, aldus de zegsvrouw.

Onvermijdelijk

Ook DHL ziet dat een klein deel van de consumentenzendingen deze week „maximaal een dag” vertraging oplopen. „Maar dat is onvermijdelijk in de drukste week van het jaar en zeker niet te bestempelen als onverwacht oplopende levertijden”, zegt een woordvoerder. Het bedrijf tikt daarbij een nieuw record aan van 1,5 miljoen pakketten per dag. „Over het algemeen lopen de pakketstromen geheel volgens planning”, aldus de woordvoerder.

Bekijk ook: Pakketpiek naar top rond kerst

PostNL is de marktleider op het gebied van pakketbezorging binnen Nederland met zo’n 60% van de markt. DHL groeide vorig jaar het hardst en heeft ongeveer 35% van die markt in handen.