Comcast doet goede zaken met breedband

De kwartaalomzet kwam uit op 27,9 miljard dollar, oftewel dik 26 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2017. Onder de streep bleef 2,5 miljard dollar over. Dat is wel flink minder dan de 15 miljard dollar winst in de vergelijkbare periode in 2017. Maar toen had Comcast nog een belastingmeevaller in de Verenigde Staten van 12,7 miljard dollar, door de veranderde belastingregels in dat land.

De cijfers zijn beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Comcast maakte verder bekend dat het dividend met 10 procent wordt verhoogd. Met de mediadiensten van Sky in handen, poogt Comcast nog meer klanten aan zich te binden, onder meer met het bieden van unieke content. Met de overname van de Sky-activiteiten was zo'n 39 miljard dollar gemoeid.