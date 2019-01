Burberry luidt noodklok over harde Brexit

Burberry waarschuwde dat een ongeregeld Brits vertrek uit de Europese Unie tientallen miljoenen zal gaan kosten. Burberry heeft echter geen voornemens om met zijn hoofdkantoor uit het Verenigd Koninkrijk te gaan verhuizen.

Het Britse bedrijf benadrukte verder dat in China de economische vertraging goed het hoofd is geboden met de verkopen. Burberry liet daarnaast weten dat de plannen om in de kosten te gaan snijden op de goede weg zijn.