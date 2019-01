'Wall Street gaat hoger openen'

De handel in New York stond dinsdag mede onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering weigert voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan hoog bezoek uit Peking in Washington voor overleg over het handelsconflict later deze maand. De Amerikaanse regering zou dit voorstel hebben afgeslagen vanwege gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, sprak dit echter tegen.

Technologieconcern IBM kwam met beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten, geholpen door de clouddiensten, en lijkt flink hoger te gaan openen. De fabrikant van verzorgingsproducten P&G, bekend van Pampers, Ariel, Braun en Gillette, voerde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar op. Branchegenoot Kimberly-Clark, maker van Kleenex en Huggies, meldde tegenvallende prestaties en staat voorbeurs in het rood.

United Technologies

Industrieconcern United Technologies, fabrikant van onder meer vliegtuigmotoren van Pratt & Whitney, meldde een flinke omzetgroei en goede verwachtingen en gaat een hogere opening tegemoet. De cijfers van kabel- en mediaconcern Comcast lijken eveneens in goede aarde te vallen. Restaurant Brands International, moederbedrijf van onder meer Burger King, kwam met cijfers en kondigde een nieuwe topman aan. Farmaceut Abbott Laboratories gaf ook inzage in de prestaties.

Verder liet internethandelaar eBay weten de voorstellen van de activistische aandeelhouder Elliott Management zorgvuldig te gaan bestuderen. Dat zei eBay in een reactie op een brief van de aandeelhouder aan het bestuur, waarin wordt opgeroepen tot een grondige evaluatie van de activiteiten en een focus op de primaire marktplaats. Dinsdag ging de koers van eBay flink omhoog door het nieuws rond Elliott.

De Dow-Jonesindex verloor dinsdag 1,2 procent op 24.404,48 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2632,90 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 7020,35 punten.