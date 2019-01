Verzekeraar FBTO komt met ’Elfstedenpolis’

Schaatsers die bang zijn dat nét tijdens hun vakantie de woorden ’It giet oan’ klinken, kunnen bij de Friese verzekeraar een speciale ’It giet oannuleringsdekking’ afsluiten. FBTO vergoedt bij die polis de annuleringskosten van mensen die een officieel startbewijs hebben. Daarvan zijn er ruim 30.000 – sinds 2014 kunnen alle leden van de Vereniging De Friese Elf Steden meeschaatsen als er een tocht wordt gehouden.

Vooralsnog is er alleen totaal geen Elfstedentocht in zicht. Sterker, op 8 februari begint officieel de langste periode zónder het legendarische evenement. Sinds 4 januari 1997 is het ijs nooit dik genoeg geweest voor een tocht.

Zodra er wél een Elfstedentocht komt, mag Friesland rekenen op een invasie van schaatsers en publiek. FBTO hield ter ere van de nieuwe polis een kleine enquête. Daaruit blijkt dat 70% van alle Nederlanders langs het ijs wil staan om de schaatsers op hun barre tocht aan te moedigen.