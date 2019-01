Column: Beleggers moeten waken voor groepsdenken

De sociale media krijgen hier mede de schuld van. Zeker, veel platforms lenen zich uitstekend voor het roeptoeteren van de eigen mening, en bevorderen het luisteren naar anderen niet of nauwelijks. Wanneer communicatie is ingesteld op 'verzenden' in plaats van 'ontvangen', is het moeilijker om een compromis of consensus te bereiken. En als we onze discussies blijven voeren in soundbites, verslechtert de kwaliteit van die debatten.

Holle frasen

Hoewel sociale media in principe iedereen een stem geven, wordt die stem vaak ingezet als versterker van de holle frasen van activisten en extremisten. Maar zijn sociale media de oorzaak van de verontwaardiging die het hedendaagse debat kenmerkt, of zijn ze er alleen de spreekbuis van? Misschien moeten we gewoon inzien dat de samenleving heel anders in elkaar zit dan vroeger. Dit komt wellicht omdat technologie onze menselijke neigingen onder een vergrootglas legt.

In dit opzicht is de toegang tot informatie een minstens zo belangrijke factor als sociale media. Wie in de beleggingsbranche werkt, weet dat gedrag ook een belangrijke rol in ons vak speelt. Ook beleggers zijn geneigd op zoek te gaan naar informatie die hun opvattingen bevestigt. Toen onze belangrijkste informatiebronnen nog de kranten waren, lazen de meesten van ons ook regelmatig artikelen en redactionele commentaren waar we het volstrekt mee oneens waren. Tegenwoordig kunnen we ons laven aan een enorme hoeveelheid online publicaties met een mening waar we meteen helemaal achter staan.

Hakken in het zand

Ondertussen leidt het 'backfire-effect' ertoe dat we onze hakken in het zand zetten als we worden geconfronteerd met een andere mening - en nogmaals, internet stelt ons in staat om snel bevestiging te krijgen van ons ‘gelijk’. In plaats van onze blik te verruimen, kan de vrije toegang tot informatie leiden tot bekrompenheid.

Dit wordt nog eens verergerd door het feit dat steeds meer mensen in grote, anonieme steden wonen. In tegenstelling tot de kleinere gemeenschappen waarin mensen moesten functioneren en werden gedwongen om met elkaar door een deur te kunnen, ondanks onderlinge verschillen, is een stad een ideale omgeving om alleen met diegenen om te gaan die het meest op onszelf lijken, of dat nu on- of offline is.

Dit is verontrustend. Als fondsbeheerders zijn we daar net zo vatbaar voor als ieder ander. We weten allemaal hoe gevaarlijk groepsdenken is. De ongeëvenaarde toegang tot informatie waarvan wij in ons vak profiteren zou het ideale tegengif moeten zijn. Maar als we kijken naar hoe informatie eigenlijk het blikveld van de bredere samenleving vernauwt, is het verstandig om onszelf af te vragen of dit niet ook in onze branche gebeurt.

Compromissen sluiten

Ik werk al 30 jaar in het bedrijfsleven. Ik heb geleerd dat duurzame vooruitgang alleen mogelijk is door het sluiten van compromissen. Eén persoon kan het bedrijf maar zover vooruit stuwen en je zult nu eenmaal open moeten staan voor anderen en tot overeenstemming moeten komen, om te kunnen slagen.

Dit betekent natuurlijk niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Meningsverschillen vormen de basis van weloverwogen beslissingen. Maar we moeten wel bereid zijn om anderen hun zegje te laten doen en echt naar elkaar te luisteren. Helaas is daar in veel discussies geen ruimte meer voor. In plaats van te schelden zouden we ons moeten inhouden en op zoek moeten gaan naar manieren om de technologie in te zetten om verschillen te overbruggen in plaats van het gat tussen mensen steeds groter te maken. Dit debat moet ver buiten de hellingen van de Zwitserse Alpen worden gehouden. Maar ik hoop dat dit een vertrekpunt is.

Martin Gilbert is mede-CEO van Aberdeen Standard Investments