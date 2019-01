Harde fraudeklacht tegen ABN-belager Varley

Dat bleek woensdag uit de aanklacht van het Britse Openbaar Ministerie en de behandeling van de zaak tegen de Britse topman die net naast ABN Amro greep.

De Brit Varley probeerde in de kredietcrisis zijn eigen bank vanaf 2008 te redden en lonkte uiteindelijk naar miljarden van een investeringsfonds uit Qatar om de grootmacht van de Britse banken overeind te houden.

Ambtenaren van de Serious Fraud Office constateerden woensdag opnieuw dat Varley veel te ver ging in de poging om het geld binnen te slepen.

Hij zegde deze geldschieters bedragen toe, waarmee hij grenzen overschreed en bijdroeg aan fraude, zo meldt de Financial Times over de lopende rechtszaak.

Gered

In 2007 vertrok ABN Amro van de AEX door de overname van Fortis, Santander en RBS. Het trio troefde Barclays, dat aanvankelijk de voorkeur van topman Rijkman Groenink had, af met een hoger bod. Door de snelle ondergang van Fortis belandde ABN Amro uiteindelijk in Nederlandse overheidshanden.

De huidige topman Van Dijkhuizen meldde deze week in Davos dat hij verwacht dat de Nederlandse staat uiteindelijk de aandelen in ABN Amro gaat verkopen.

Barclays betaalde Qatar 322 miljoen pond ($ 420 miljoen) aan commissies, meer dan het dubbele dat andere investeerders konden krijgen. Die afspraken werden geheim gehouden. Tegen de in 2011 bij de bank vertrokken Varley loopt al enige tijd een onderzoek van de Britse justitie.

„Het is niet overdreven om te zeggen dat Barclays’ toekomst als een zelfstandige bank in gevaar was in 2008”, zo verdedigde Ed Brown, de advocaat van Varley en drie van zijn collega’s in Londen.

