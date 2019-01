ArenA zoekt slimme oplossingen

Sander van Stiphout, programmamanager Innovaties bij de Johan Cruijff ArenA, ziet een dienst als deze graag verschijnen. Samen met Ajax en de KNVB is de Johan Cruijff ArenA op zoek naar bedrijven die dit soort innovatieve diensten kunnen ontwikkelen. Een aantal bedrijven is al gescout, maar sinds deze week kunnen bedrijven zichzelf aanmelden voor het programma Change The Game.

Seizoenskaart

Van Stiphout: „We zijn op zoek naar oplossingen die de bezoekersbeleving verbeteren. Zo willen we bezoekers langer in het stadion houden, zodat niet iedereen tegelijk richting parkeergarage gaat. Ook een oplossing voor het efficiënter vullen van het stadion is welkom. Nu zijn er vaak alleen nog losse plaatsen beschikbaar, terwijl mensen naast elkaar willen zitten. Ook het makkelijker uitlenen van een seizoenskaart als de houder verhinderd is, kan helpen.”

De beleving kan ook worden vergroot door mensen minder lang in de rij te laten staan voor een drankje of door ze via augmented reality extra informatie over spelers te geven als ze met de camera van hun telefoon op een voetballer inzoomen.

Ajax

De data uit de zenders die spelers dragen tijdens wedstrijden, zoals afgelegde afstand, snelheid en looplijnen, is nu vaak alleen beschikbaar voor de technische staf van de club. „Veel statistieken zijn ook uit tv-beelden te halen. Het is dus maar de vraag hoelang clubs deze data voor zichzelf houden. Als bedrijven met deze gegevens een aantrekkelijke dienst kunnen bieden, kan het wellicht interessant zijn voor een partij als Ajax om de data wel met bezoekers te delen.”

Het programma is zowel bedoeld voor startups als voor bedrijven die al een dienst hebben. „In het stadion kunnen ze hun oplossing doorontwikkelen en gebruikmaken van de kennis en expertise van TNO, Media Perspectives en de Hogeschool van Amsterdam.” Uit alle aanmeldingen kiezen de organisatoren dertig initiatieven. Naast het stadion als proeftuin is per oplossing een bedrag van €20.000 beschikbaar. De eerste nieuwe diensten kunnen in september in de ArenA operationeel zijn.