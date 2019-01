Handelaren in bitcoin opgelet: de fiscus weet je te vinden

Wie op 1 januari 2018 bitcoin of andere cryptovaluta bezat, moet die als vermogen in box 3 aangeven. Dat is zuur voor veel bitcoinbezitters: hun cryptomunten zijn sinds begin vorig jaar flink minder waard geworden, maar de vermogensrendementsheffing wordt berekend over de waarde van 1 januari 2018.

De situatie is anders voor mensen die virtuele munten ’minen’ met hun computer of erin handelen. Zij hoeven hun crypto-handelingen pas aan te geven als ze er echt aan verdienen, en dan in box 1 in plaats van box 3, meldt de Belastingdienst op haar website. Wie als ondernemer of werknemer met cryptomunten in aanraking komt, moet de waarde daarvan omrekenen naar euro’s.

De handel in bitcoin en andere virtuele munten is „minder transparant” dan normale financiële producten, schrijft Hoekstra in antwoord op zorgen van CDA-Kamerlid Ronnes. Daar houdt de fiscus ook rekening mee, onder meer dus door beter naar verborgen cryptovermogen en crypto-inkomsten te speuren. „De Belastingdienst blijft de opsporingsvaardigheden waar nodig verbeteren.”