Vermogenswaarde HAL nam af in 2018

De nettovermogenswaarde bedroeg eind december 11,2 miljard euro. Dat komt neer op 137,42 euro per aandeel. De nettovermogenswaarde was op de laatste dag van 2017 nog 12,1 miljard euro of 151,45 euro per aandeel. Daarbij wordt rekening gehouden met het contante gedeelte van het dividend over 2017 van 248 miljoen euro en de verkoop van eigen aandelen met een waarde van 2 miljoen euro.

HAL doet over 2018 een dividendvoorstel van 5,30 euro per aandeel. Daarvan wordt de helft in contanten en de helft in aandelen voldaan.