Ajacied De Jong voor 75 miljoen naar Barça

Het huidige contract van De Jong bij Ajax heeft een looptijd tot medio 2022. FC Barcelona koopt die verbintenis af met een bedrag van 75 miljoen euro, dat door allerlei bonussen kan oplopen tot maximaal 86 miljoen.

Zijn vroegere club Willem II en ook RKC Waalwijk profiteren flink mee van deze lucratieve deal. De Jong maakte een aantal jaar deel uit van de gezamenlijke jeugdopleiding van de twee Brabantse clubs, die daardoor kunnen rekenen op een forse opleidingsvergoeding, plus een afgesproken doorverkooppercentage.

Virgil van Dijk

Met een transferbedrag van circa 84,5 miljoen euro blijft Virgil van Dijk vooralsnog de duurste Nederlandse speler. De aanvoerder van Oranje verruilde eind december 2017 Southampton voor Liverpool.

De Jong begon zijn loopbaan in het betaalde voetbal bij Willem II. In augustus 2013 tekende hij bij de Tilburgse eredivisieclub zijn eerste profcontract.

Willem II

De technisch begaafde middenvelder debuteerde in mei 2015 in de eredivisie. In de zomer van dat jaar legde Ajax hem vast, maar werd hij nog wel een half seizoen uitgeleend aan Willem II.

De Jong maakte het seizoen 2015-2016 af bij Jong Ajax waarna de toenmalige trainer Peter Bosz hem naar de A-selectie haalde. Daarna rees zijn ster snel in Nederland en daarbuiten, al wierp een enkelblessure hem eind februari 2018 nog wel ver terug.

Paris Saint-Germain

Sinds het begin van dit seizoen, waarin Ajax furore maakt in de Champions League, stond De Jong bijna wekelijks in de grote Spaanse sportkranten. Voortdurend ging het daarbij over een transfer naar Barcelona, al bleken Paris Saint-Germain en Manchester City eveneens serieuze interesse te hebben.

Eind augustus stelde De Jong de aanhang van Ajax nog wel een beetje gerust: hij zou het seizoen sowieso afmaken in Amsterdam. En zo gebeurt het. Met een topprestatie in de komende achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, kan hij de fans van Barça alvast een groot plezier doen.