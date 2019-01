Ghosn treedt terug als topman van Renault

De laatste dagen voor Carlos Ghosn als topman van Renault zijn geteld. Ⓒ REUTERS

Amsterdam (DFT) - De van corruptie beschuldigde Carlos Ghosn is bereid vrijwillig terug te treden als bestuursvoorzitter van Renault, na de afwijzing van zijn verzoek tot vrijlating op borgtocht. Dit meldt the Financial Times.