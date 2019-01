Vakbond legt loonbod Air France aan leden voor

Air France had vorig jaar een slepend cao-conflict met de bonden. Het personeel staakte in de eerste helft van het jaar herhaaldelijk. Uiteindelijk kostte het conflict Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac de kop. Zijn opvolger Ben Smith bereikte wel snel een loonakkoord met de bonden. De uitwerking daarvan is nog niet afgerond.

