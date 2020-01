Nikkei onderuit door onrust VS-Iran

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,9 procent lager op 23.204,86 punten en bereikte het laagste niveau in een maand tijd. Belangrijke Japanse exportbedrijven kampten met een duurdere yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien. De automakers Toyota en Honda zakten respectievelijk 1,9 en 3 procent. Robotmaker Fanuc verloor 1,6 procent.

Nissan daalde 1,7 procent na de vlucht van de voormalige topman Carlos Ghosn. De oud-topman van de autobedrijven Renault en Nissan vluchtte vorige week van Japan naar Libanon. Japan heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor Ghosn, die in Japan wordt verdacht van fraude.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai ging tussentijds 0,3 procent vooruit en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,9 procent in. De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot een fractie hoger dankzij koerswinsten onder de energiebedrijven.