Volvo roept 219.000 auto's terug

Het gaat om auto's van elf modellen die in 2015 en 2016 zijn gebouwd. Bij die voertuigen kunnen kleine barstjes in de brandstofleidingen onder de motorkap ontstaan. Volvo benadrukt dat er nog geen berichten van ongevallen of schade zijn als gevolg van het mogelijke defect.

De meeste auto's worden teruggeroepen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In totaal verkocht Volvo in 2015 en 2016 ruim 1 miljoen auto's. Onduidelijk is hoeveel auto's het in Nederland betreft.