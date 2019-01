Verlies Ford door slechte resultaten overzees

Behalve met tegenvallende autoverkopen, had Ford te maken met extra pensioenbetalingen ter waarde van 877 miljoen dollar. Zonder die en andere eenmalige kostenposten haalde het bedrijf een aangepaste winst van 1,2 miljard dollar.

De nettowinst over heel 2018 bedroeg 3,7 miljard dollar. Dat was in 2017 nog 7,6 miljard dollar. De omzet kwam dit jaar uit op 160,3 miljard dollar tegen 156,8 miljard dollar een jaar eerder.

De Amerikaanse automaker heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Het bedrijf wil het mes zetten in de Europese divisie. Daar gaat het bedrijf minder modellen maken in minder fabrieken. In de Verenigde Staten kondigde Ford al eerder vergelijkbare maatregelen aan. Ook gaat Ford samenwerken met Volkswagen bij de ontwikkeling van bedrijfswagens en middelgrote pick-ups.