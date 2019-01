'Uber Eats opent aanval op Thuisbezorgd.nl'

Amsterdam - Maaltijdbezorger Uber Eats zet de aanval in op marktleider Thuisbezorgd.nl. Het Amerikaanse bedrijf gaat later dit jaar ook werken voor restaurants en cateraars die zelf bezorgers in dienst hebben. Op dat deel van de bezorgmarkt heeft Thuisbezorgd nu het rijk alleen, aldus Het Financieele Dagblad donderdag.