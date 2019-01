Chipbedrijven in trek op Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk met een verlies van 0,1 procent op 20.574,63 punten. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo en een zwaargewicht in de index, zakte 3,1 procent. De chipbedrijven Tokyo Electron, Advantest en Nikon stegen tot 6,7 procent. Het positieve kwartaalbericht van Texas Instruments nam de zorgen over een tegenvallende vraag in de chipsector wat weg die waren ontstaan na de omzetwaarschuwing van Apple eerder deze maand.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent hoger en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,3 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent. SK Hynix dikte bijna 5 procent aan ondanks een lager dan verwachte kwartaalwinst van de Zuid-Koreaanse chipmaker. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de plus onder aanvoering van de energiebedrijven. Ook bleek dat de werkloosheid in Australië in december verder is afgenomen tot 5 procent.