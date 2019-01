STMicro voorziet flinke omzetdaling

STMicro heeft evenals branchegenoten last van enige druk op de chipsector, door sombere prognoses van onder meer techgigant Apple. Het Italiaans-Franse bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Zwitserland, rekent op een omzetkrimp van ongeveer 20,7 procent, met een bandbreedte van 3,5 procentpunt daarboven of daaronder. Ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden zou er sprake zijn van een krimp met 5,7 procent.

In het vierde kwartaal kwam de omzet van STMicro uit op ruim 2,6 miljard dollar. Dat is 5 procent meer dan een kwartaal eerder en 7,4 procent meer dan een jaar terug. De winst dikte op kwartaalbasis met ruim 13 procent aan tot 418 miljoen dollar. Op jaarbasis komt dat neer op een groei van het resultaat met ruim 35 procent.