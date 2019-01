Ghosn afgetreden als topman Renault

Carlos Ghosn Ⓒ AFP

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Carlos Ghosn is afgetreden als topman van het Franse autoconcern Renault. Dat heeft de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) gezegd. Ghosn, die ook de baas was bij Nissan en Mitsubishi, zit al sinds november vast in een Japanse cel. Hij wordt verdacht van fraude bij Nissan.