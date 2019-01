Hogere winst Sligro door verkoop Emté

De nettowinst kwam uit op 276 miljoen euro. Dat was in 2017 nog 81 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 53 miljoen euro. Zonder eenmalige lasten vanwege de verkoop van de Emté-supermarkten en aanpassingen in de eigen organisatie komt dat uit op 82 miljoen euro. Een jaar eerder was het bedrijfsresultaat 91 miljoen euro, maar toen was een eenmalige bate van 9 miljoen euro meegeteld.

De groothandelaar voerde zijn marktaandeel in Nederland en België verder op. In de thuismarkt nam dat aandeel met 9 procent toe. In België groeide het marktaandeel zelfs met 14 procent. Sligro wil de komende jaren verder groeien in België en gaat dat proces versnellen.

"Magere autonome groei"

Dit vindt DFT-verslaggever Harry van Gelder:

„De omzet van Sligro groeide afgelopen jaar, na het afstoten van de Emté-supermarkten, met 9,5%. Een mooi cijfer, maar dit komt vooral door de overnames van de drankengroothandel van Heineken en van horecagroothandel ISPC. De autonome groei is slechts 1%. Zorgelijk is dat de kosten van transport, energie en lonen flink hoger zullen worden.”

Kernactiviteiten

Sligro maakte eerder al bekend dat de omzet afgelopen jaar met 9,6 procent groeide tot ruim 2,3 miljard euro. De autonome groei werd beïnvloed door een aantal technische posten. Hiervoor gecorrigeerd kwam de 'overige autonome groei' uit op 3,1 procent.

Dit jaar wil Sligro zich na alle afleidingen van afgelopen jaar weer volledig op de kernactiviteiten richten. De marktomstandigheden blijven volgens het bedrijf gunstig. Wel dreigen kosten voor onder meer transport, energie en lonen flink hoger te worden, maar Sligro verwacht die stijgingen op te kunnen vangen door efficiënter te werken. Concrete financiële verwachtingen werden niet verstrekt.