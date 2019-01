Sligro voert winst op door verkoop Emté

De nettowinst kwam uit op 276 miljoen euro. Dat was in 2017 nog 81 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 53 miljoen euro. Zonder eenmalige lasten vanwege de verkoop van de Emté-supermarkten en aanpassingen in de eigen organisatie komt dat uit op 82 miljoen euro. Een jaar eerder was het bedrijfsresultaat 91 miljoen euro, maar toen was een eenmalige bate van 9 miljoen euro meegeteld.

Sligro maakte eerder al bekend dat de omzet afgelopen jaar met 9,6 procent groeide tot ruim 2,3 miljard euro. De autonome groei werd beïnvloed door een aantal technische posten. Hiervoor gecorrigeerd kwam de 'overige autonome groei' uit op 3,1 procent.