Pensioenfondsen vragen om ’adempauze’

Dat meldt het fonds in een persbericht over zijn eigen financiële toestand eind 2018. Zoals De Telegraaf woensdag al meldde, is die toestand zorgelijk: er moet een wonder gebeuren wil PME volgend jaar niet hoeven korten op de oudedagsuitkeringen van zijn deelnemers en gepensioneerden. Hetzelfde geldt voor zusterfonds PMT.

Voor elke 100 euro aan huidige en toekomstige pensioenverplichtingen heeft PME nu ruim 101 euro in kas. Dat is te weinig: om niet te hoeven korten, moet er 104 euro per 100 euro aan verplichtingen in kas zitten.

PME-bestuurder Eric Uijen vindt het „onrechtvaardig” dat hij straks „aan de vooravond van een nieuw stelsel” misschien nog de pensioenen moet verlagen. „Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

