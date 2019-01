'Beurshandel in teken ECB-besluit'

Sligro heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam echter onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop. Het aangepaste bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten kwam uit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Omzetcijfers werden eerder al gebracht.

Lichtbedrijven als Signify bewegen mogelijk op een omzetwaarschuwing van Osram. De Europese chipbedrijven zullen mogelijk reageren op de beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. De Italiaans-Franse chipmaker STMicroelectronics waarschuwde daarentegen voor een flinke omzetdaling in het eerste kwartaal. Eerder deze maand zorgde een omzetwaarschuwing van iPhone-maker Apple al voor vrees voor een tegenvallende vraag naar chips voor mobiele telefoons.

Maaltijdbezorging

Ook Takeaway, eigenaar van maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl, staat in de schijnwerpers. Volgens Het Financieele Dagblad zet maaltijdbezorger Uber Eats de aanval in op marktleider Thuisbezorgd.nl. Het Amerikaanse bedrijf gaat later dit jaar ook werken voor restaurants en cateraars die zelf bezorgers in dienst hebben. Op dat deel van de bezorgmarkt heeft Thuisbezorgd nu het rijk alleen.

HAL heeft de waarde van zijn bezittingen in 2018 zien dalen. Op basis van voorlopige cijfers meldde de investeerder een waardedaling van 650 miljoen euro. Het belang van 76,7 procent in optiekketen GrandVision daalde afgelopen jaar 0,5 miljard euro in waarde tot 3,7 miljard. De minderheidsbelangen in Vopak, Boskalis, SBM Offshore en Safilo werden gezamenlijk ook minder waard.

De euro noteerde op 1,1378 dollar, tegen 1,1389 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 52,37 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 60,80 dollar per vat.