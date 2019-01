Tientallen miljarden via Nederland naar Bermuda

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gebeurt dat met 60 procent van die licentiebetalingen aan een in Nederland gevestigde brievenbusfirma. De doorvoerroute naar Bermuda zal vanaf 2021 door een voorwaardelijke bronbelasting worden afgesloten. In 2016 ging alleen al €16 miljard van Google door Nederland naar Bermuda, aldus het CPB.

Andere geldstromen als rentes en dividenden gaan vaak naar zogeheten doorsluislanden als Ierland, Luxemburg en Zwitserland. Uit deze landen komt ook het nodige geld naar Nederland toe. Die stromen worden niet door de bronbelasting gestopt. Die belasting geldt alleen voor landen waar het tarief voor winstbelasting onder de 9 procent is. In landen als Ierland, Zwitserland en Luxemburg is de winstbelasting hoger.

Het CPB stelt daarom voor om de bronbelasting afhankelijk te maken van de effectieve belasting die in de praktijk in het bestemmingsland betaald wordt. Belastingmaatregelen zijn daarnaast effectiever als ze internationaal worden afgestemd, benadrukt het planbureau.

Als Nederland als enige maatregelen neemt, kiezen belastingontwijkende multinationals simpelweg voor een andere route. Het feitelijk belasten van deze partijen kan daarom volgens het CPB juridisch en politiek lastig zijn.

De waarde van de deelnemingen, leningen en intellectuele eigendomsrechten van de bijzondere financiële instellingen (bfi’s) bedroeg €4200 miljard in 2016, bijna zes keer de omvang van het bbp. De bfi’s in Nederland zijn internationale schakels tussen dochterondernemingen in herkomstlanden en die in bestemmingslanden. Daaraan gekoppeld zijn dividenden, rentes en royalty’s die door Nederland stromen ter waarde van jaarlijks 200 mld euro.