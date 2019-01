Kleiner belang oprichter in Takeaway

Groen heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 29,63 procent. Dat was bij een eerdere melding nog 36,68 procent. Takeway maakte onlangs bekend de Duitse activiteiten van zijn branchegenoot en concurrent Delivery Hero te kopen. Om die deal, van 930 miljoen euro, te financieren heeft Takeaway onder meer nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uitgegeven. Daardoor verwaterde de deelneming van Groen, aldus een zegsman van de onderneming.

Verder bleek dat Cat Rock Capital Management momenteel een belang in Takeaway heeft van 4,88 procent. Dat was eerder nog 5,56 procent. T. Rowe Price Group heeft nu een kapitaalbelang van 2,74 procent en een stemrecht van 2,69 procent. Dat was eerder respectievelijk 3,09 procent en 3,04 procent.