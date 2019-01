Omzetwaarschuwing verlichtingsbedrijf Osram

Volgens Osram is de omzet uit voortgezette activiteiten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 15 procent afgenomen tot 828 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. In die voorlopige cijfers zijn het verkochte Amerikaanse onderdeel Sylvania Lighting Solutions en de te koop staande Europese armaturendivisie niet meegerekend. De operationele marge is naar verwachting gedaald naar 11,3 procent, van 18,5 procent een jaar eerder.

Osram stelt dat bij het onderdeel Opto Semiconductors, dat led-verlichting maakt, een omzetdaling met bijna 17 procent was te zien. Ook bij de activiteiten voor de auto-industrie, gewone verlichting en mobiele apparaten gingen de zaken minder, door een ,,acceleratie van de marktneergang, met name in december'', aldus Osram. Op 7 februari worden volledige cijfers gemeld.

Resultaten

De onderneming gaf aan een aantal ingrepen te doen om de situatie te verbeteren en de omzet op te krikken. Het bedrijf uit München houdt nog vast aan zijn jaardoelstellingen, maar dan moet de gang van zaken de komende tijd wel aantrekken. De zichtbaarheid voor de komende kwartalen is nu erg laag, aldus Osram.

Het omzetalarm zet mogelijk Europese branchegenoten van Osram onder druk, zoals het Nederlandse Signify en het Oostenrijkse Zumtobel. Topman Olaf Berlien van Osram waarschuwde onlangs al voor donkere wolken aan de hemel voor het bedrijf, waarbij hij aangaf dat de resultaten zwakker waren dan verwacht.

Osram heeft afgelopen jaar meerdere waarschuwingen voor de omzet en winst gegeven. Op de beurs in Frankfurt is de koers van het aandeel Osram sterk gedaald.