ANBO: niet zomaar korten op pensioenen

Bij het ABP, het grootste fonds van Nederland, is volgens de ANBO in het zogeheten herstelplan goed te zien hoe te lage premies tot korten kunnen leiden. Alleen al in de jaren 2017 tot en met 2020 haalt de te lage premieafdracht de dekkingsgraad met 3 procent naar beneden.

,,Het is de overheid als wetgever die dit toestaat. En het is de overheid als werkgever die zo in 2017 alleen al dik 3 miljard euro aan premieafdracht heeft bespaard”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ,,En zouden gepensioneerden die niets met dit verhaal te maken hebben vervolgens moeten inleveren?"