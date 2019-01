Hof: 75% spaarrente belasten niet buitensporig

De vrouw had in 2015 €2222 aan rente ontvangen bij bank- en spaartegoeden en premiedepots in Nederland. Haar belastingaanslag bedroeg €1714.

Naast ruim €192.000 op verschillende bankrekeningen, heeft de vrouw ook nog bijna een halve ton in een groenfonds. De rente daarop, €262, is vrijgesteld van belasting.

Fictief rendement

De Belastingdienst ging in 2015 uit van een fictief rendement van 4%, waarover 30% belasting moet worden betaald. Je betaalt dus effectief 1,2% belasting. In 2017 zijn de regels veranderd.

Met het Europees verdrag voor de rechten van de mens stapte de vrouw naar de rechter en vervolgens het gerechtshof. Daar kreeg zij echter het deksel op de neus. Ondanks dat de vrouw een groot deel van haar rente moet afdragen, is dit geen buitensporige last, concludeert het hof.

Haalbaar

Het hof concudeert dat een rendement van 4% bij een risicomijdende strategie weliswaar te hoog gegrepen is, maar dat een rendement van 1,6% haalbaar was. Dat de vrouw dan driekwart van dit rendement inlevert, is niet in strijd met de wet.