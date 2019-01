AEX wint ondanks sombere Draghi

De AEX sloot 0,5% hoger op 510,1 punten. De AMX steeg 1,2% naar 713,7 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC40 wonnen 0,5% respectievelijk 0,7%.

De stemming in de VS was voorzichtig positief. Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,4% hoger.

Beleggers trokken zich op aan meevallende bedrijfscijfers. Zorgen over de Europese economie laaiden wel wat op, na teleurstellende inkoopmanagersindices en waarschuwende woorden van de ECB-president. „Draghi wees erop dat de recente economische cijfers duidelijk slechter zijn dan verwacht en dat de risicobalans naar beneden is geschoven. Dit hangt vooral samen met de geopolitieke risico’s rond de handelsoorlog en de Brexit. Positief is wel dat hij het risico op een recessie beperkt acht”, meldt macro-econoom Elwin de Groot van Rabobank.

De Groot denkt dat de ECB bij de volgende vergadering in maart nog geen overtuigende keuze zal maken „Mogelijk wordt dan meegedeeld dat de rente dit jaar niet meer omhoog gaat. De ECB kan ook besluiten tot een beperkt nieuw herfinancieringsprogramma voor banken om de economie te steunen. Maar ik sluit zeker niet uit dat de ECB dan niets doet. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond de handelsoorlog en de Brexit.”

In de AEX blonk chipmachinefabrikant ASML met een winst van 4,3% uit. Analisten lieten zich positief uit over de een dag eerder gepubliceerde jaarcijfers.

Kabelmaatschappij Altice Europe steeg 2,9%. Uitzender Randstad werd 2,2% meer waard.

De banken ING en ABN Amro eindigden met minnen van 1,1% respectievelijk 0,8% onderin.

Ahold Delhaize leverde 0,4% in. Woensdag kregen de omzetcijfers van de supermarktketen nog een positieve ontvangst.

Verlichtingsproducent Signify zakte 0,1% na een omzetwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Osram.

De Midkappers Besi en ASMI profiteerden met plussen van 6,3% en 6% van de meevallende kwartaalrapporten van chipbedrijven.

Sligro schreef 3% bij. De levensmiddelengroothandel heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam echter onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop. Het aangepaste bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten kwam uit op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Takeaway.com daalde 0,9%. De maaltijdenbezorger was minder in trek, omdat concurrent Uber Eats de aanval inzet op Takeaway-dochter Thuisbezorgd.nl. Tevens werd bekend dat het belang van oprichter Jitse Groen is gekrompen van 36,7% naar 29,6%.

Het lokaal genoteerde Ajax steeg met 2,6% tot €15,90, het hoogste niveau ooit. De voetbalclub lag goed in de markt dankzij het bericht dat Paris Saint-Germain aast op aanvoerder Matthijs de Ligt.

Investeringsmaatschappij HAL won 2,5%, ondanks het bericht van een stevige waardedaling in 2018.

