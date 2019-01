ASML en Sligro in trek op hogere beurs

Rond 10.05 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 509,3 punten. De Midkap noteerde 0,4% in de plus op 708,2 punten. De beurs in Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,2%) koersten hoger, terwijl Londen 0,3% achteruit ging.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,1% lager. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 0,7% hoger. Technologiebeurs Nasdaq pluste 0,1%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting met lichte winsten.

De ECB komt vanmiddag om 13.45 uur met het rentebesluit. Om 14.30 uur volgt de toelichting van ECB-president Mario Draghi. De algemene verwachting is dat de centrale bankpresident de kaarten tegen de borst gaat houden.

In de AEX was kabelaar Altice Europe de grootste stijger met een plus van 4,4%. ASML mocht 3,7% bijschrijven. De chipmachinefabrikant won woensdag al 1,3% na de publicatie van jaarcijfers.

Uitzender Randstad werd 1,1% meer waard. Staalfabrikant ArcelorMittal (+1,1%) zat eveneens in de lift.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (-1,1%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Verlichtingsproducent Signify zakte 0,5% na een omzetwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Osram.

In de Midkap mocht Sligro 2,4% bijschrijven. De levensmiddelengroothandel heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam echter onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop. Het aangepaste bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten kwam uit op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Takeaway.com daalde 2%. De maaltijdenbezorger was minder in trek, omdat concurrent Uber Eats de aanval inzet op Takeaway-dochter Thuisbezorgd.nl. Tevens werd bekend dat het belang van oprichter Jitse Groen is gekrompen van 36,7% naar 29,6%.

Het lokaal genoteerde HAL (+0,4%) heeft de waarde van zijn bezittingen in 2018 zien dalen. Op basis van voorlopige cijfers meldde de investeerder een waardedaling van €650 miljoen.

De beurskoers van Ajax steeg met 1,6% en bereikte bij €15,75 het hoogste niveau ooit. De voetbalclub lag goed in de markt dankzij het bericht dat Paris Saint-Germain aast op aanvoerder Matthijs de Ligt.

