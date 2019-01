Lekkere lunch vóór toespraak Draghi

Om vijf over half één stond de AEX 0,7% hoger op 511 punten. De AMX steef 0,9% naar 711,1 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC40 klommen 0,6% respectievelijk 0,8%. De Londense FTSE 100 bleef achter met een min van 0,2%.

De indexfutures wezen op een 0,1% tot 0,4% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Richard Amba van OHV schrijft de positieve stemming vooral toe aan meevallende kwartaalrapporten. „Vooral de cijfers van technologiebedrijven worden goed ontvangen. De Europese inkoopmanagersindices vielen vanochtend juist wat tegen, maar daar hebben beleggers minder oog voor. Wat ook helpt is dat rust rond Italië verder is toegenomen, door de mededeling van de regering dat een aanpassing van de begroting niet nodig is.”

Abma verwacht weinig van de toelichting die ECB-president Mario Draghi vanaf half drie op het besluit geeft om de rente ongewijzigd te laten. „Waarschijnlijk zal hij op de neerwaartse economische risico’s wijzen. Zinspelen op een uitstel van een eerste renteverhoging, die nu na de zomer gepland staat, lijkt te vroeg.”

Beleggingsstrateeg Aaron Anderson van Fisher Investments toont zich nog iets optimistischer. „De recente economische zwakte in Europa lijkt op normale economische volatiliteit, niet het begin van een recessie. Het beleid van de ECB hoeft niet veel aangepast te worden. De ECB is op gepaste wijze gestopt met het obligatieopkoopprogramma, maar handhaaft de omvang van de balans. Mario Draghi is enigszins vaag gebleven over wanneer de rente zal stijgen, dus daar zit nog veel flexibiliteit. Het zou voor de ECB veel beter zijn om de kat uit de boom te kijken voordat het de plannen wezenlijk wijzigt.”

In de AEX blonk kabelmaatschappij Altice Europe met een winst van 4,2% uit.

ASML steeg 3,6%. De chipmachinefabrikant won woensdag ook al 1,3% na de publicatie van jaarcijfers.

Uitzender Randstad werd 2% meer waard.

Verlichtingsproducent Signify was de grootste verliezer met een min van 1% na een omzetwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Osram.

De Midkappers Besi en ASMI profiteerden met plussen van 5,6% en 5% van de meevallende kwartaalrapport van chipbedrijven.

Sligro schreef 3,3% bij. De levensmiddelengroothandel heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam echter onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop. Het aangepaste bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten kwam uit op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Takeaway.com daalde 2,9%. De maaltijdenbezorger was minder in trek, omdat concurrent Uber Eats de aanval inzet op Takeaway-dochter Thuisbezorgd.nl. Tevens werd bekend dat het belang van oprichter Jitse Groen is gekrompen van 36,7% naar 29,6%.

Het lokaal genoteerde HAL won 2,2%, ondanks het bericht van een stevige waardedaling in 2018.

De beurskoers van Ajax steeg met 1,6% en bereikte bij €15,75 het hoogste niveau ooit. De voetbalclub lag goed in de markt dankzij het bericht dat Paris Saint-Germain aast op aanvoerder Matthijs de Ligt.

