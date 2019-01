Banenverlies Franse kabelproducent Nexans

De meeste banen verdwijnen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en in mindere mate België, Noorwegen en Italië. Wereldwijd heeft Nexans bijna 26.000 werknemers in dienst. Het bedrijf gaf aan zich meer te willen focussen op bekabelingssystemen voor energie, telecom en industrie.

