'Cijfers Sligro zoals verwacht'

Sligro waarschuwt wel voor stijgende prijzen van bijvoorbeeld zaken als transport, elektriciteit en lonen. Dat gaf het bedrijf bij de handelsupdate over het derde kwartaal ook al aan, dus daar hadden de KBC-analisten al rekening mee gehouden. Bovendien denkt Sligro die prijsstijgingen met verbeterde efficiency en eigen prijsverhogingen op te kunnen vangen.

In België wil Sligro de uitbreiding versnellen. Daar ziet de groothandel ruimte voor zes tot acht nieuwe vestigingen. Sligro lijkt aan te geven dat de problemen rond de vergunning van de vestiging in Antwerpen opgelost zijn, maar voorziet vergelijkbare problemen in Brugge. Het bedrijf houdt echter vertrouwen in de Belgische markt.

Volgens ING zaten er in het jaarbericht van Sligro geen verrassingen. De bank hanteert een hold-advies met een koersdoel van 38 euro. Ook KBC heeft een hold-advies voor Sligro, maar met een koersdoel van 42 euro. Het aandeel Sligro stond donderdag omstreeks 09.25 uur 3 procent hoger op 34,50 euro.