Franse economische bedrijvigheid krimpt

De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de Franse industrie en dienstensector weerspiegelt, noteerde een stand van 47,9 tegen 48,7 een maand eerder. Dat is het laagste punt in ruim vier jaar. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee op een stand van 51 gerekend, wat groei zou betekenen.

Volgens Markit gingen de zaken in de Franse dienstensector slechter dan in december, maar trok de bedrijvigheid in de industrie van Frankrijk aan.

Krimp

Markit meldde verder dat de bedrijvigheid in de Duitse industrie deze maand is gekrompen. De graadmeter daalde naar 49,9 van 51,5 in december. Het gaat om de eerste krimp in vier jaar, mede door fors lagere orders in de auto-industrie en een zwakkere vraag uit China. Economen hadden hier gemiddeld gerekend op een onveranderde stand.

In de Duitse dienstensector gingen de zaken wel duidelijk beter. De samengestelde index voor Duitsland steeg naar 52,1 van 51,6 een maand eerder.

Voor de gehele eurozone meldde Markit dat de industrie minder sterk groeide. De index zakte naar 50,5 van 51,4 in december. Er was door economen gemiddeld een stabiele stand voorspeld. De graadmeter voor de dienstensector in het eurogebied ging van 51,2 naar 50,8. De samengestelde index noteerde 50,7 tegen 51,1 in december.