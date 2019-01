Column: Overbodige wet

Niemand wil dat ’onze’ bedrijven zomaar opgekocht worden of naar het buitenland vertrekken. Helaas slaat het kabinet met een voorgestelde bedenktijd bij overnames de plank mis, dat is een overbodige wet.

Beursgenoteerde bedrijven hebben voldoende bescherming tegen ongewenste overnames. KPN, Akzo Nobel en PostNL slaagden er in om hun belagers van zich af te houden. Ik ken geen voorbeelden waarin dit niet is gelukt. De vraag is waarom het kabinet met onnodige extra bescherming wil komen.

De voorgestelde bedenktijd is een obstakel voor buitenlandse beleggers. Dat vind ik onwenselijk. Buitenlandse investeringen zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven. Met dit geld kunnen bedrijven groeien, innoveren en verduurzamen. Dit is goed voor ondernemers en de rest van het land, die indirect profiteren van buitenlandse beleggingen.

Om bedrijven in Nederland te houden kan het kabinet beter inzetten op goed vestigingsklimaat. Door het arbeidsrecht te moderniseren, heldere keuzes te maken rondom de energietransitie en de lasten te blijven verlagen. Dit is niet alleen goed voor internationale bedrijven maar ook voor het mkb.