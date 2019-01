'Boskalis is over dieptepunt heen'

Amsterdam - Boskalis heeft in de eerste helft van 2018 het dieptepunt bereikt en de baggeraar en maritiem dienstverlener kan nu de weg naar boven inzetten. Dat stellen analisten van KBC Securities in een rapport over de onderneming. Het bedrijf kan profiteren van de groei in de offshore olie- en gaswinning na jaren van uitgestelde investeringen. Ook worden er weer meer opdrachten voor baggerwerkzaamheden vergeven.