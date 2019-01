Beurskoers Ajax niet te stoppen

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt Ⓒ ANP

Amsterdam (DFT) - De beurskoers van Ajax is donderdag voor de tweede achtereenvolgende dag naar recordniveau gestegen. Beleggers op de Amsterdamse beurs juichen na het bericht in De Telegraaf dat Paris Saint-Germain aast op aanvoerder Matthijs de Ligt. Middenvelder Donny van de Beek staat eveneens in de belangstelling van de Franse club.